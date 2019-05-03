انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

نورهان خفاجي
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب...
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