تسريبات: مواصفات هواتف جوجل Pixel 3a و 3a XL

تستعد شركة جوجل بتاريخ 7 مايو الحالي للكشف عن أجهزة هواتفها الجديدة من الفئة المتوسطة المسماة Google Pixel 3a، و Google Pixel 3a XL، وتسربت قبل أيام قليلة من الإطلاق المواصفات، والصور الترويجية على الإنترنت، إلى جانب مجموعة من الصور التي تظهر الهواتف باللون الأبيض، والأسود، والأرجواني (الموصوف في أحد التسربات باسم Purple-ish).

وكانت التسريبات السابقة قد أوضحت أن الهواتف باللون الأبيض، والأرجواني، تأتي مع أزرار طاقة برتقالية، وصفراء اللون، على التوالي، ومع ذلك، فإن تسريب اليوم يكشف أن الهاتف باللون الأسود يأتي مع زر طاقة بدون أي لون مخصص.

ووفقًا للمواد الترويجية فإن هاتفا Pixel 3a، و 3a XL، يأتيان مع ميزة Night Sight – وهي ميزة تم تقديمها مع تشكيلة هواتف بيكسل Pixels الرائدة لعام 2018 – Pixel 3، و Pixel 3 XL.

كما يحتوي الجهازان على وضع Motion Focus، و Portrait Mode، مع ميزة تخزين الصور غير محدودة المساحة عبر Google Photos.

وعلاوة على ذلك، ستحصل هذه الهواتف على ثلاث سنوات على الأقل من تحديثات الأمان وإصدار أندرويد، مما يعني أنها ستحصل على Android Q، و R، و S، إلى جانب مجموعة من الميزات الأخرى، مثل الشحن السريع، وشاشة الاتصال، وشريحة الأمان المخصصة Titan M.

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وزودت جوجل جهاز Pixel 3a بشاشة بقياس 5.6 إنشات بدقة 2160×1080 بيكسلًا، مع بطارية بسعة 3000 ملي أمبير، في حين يأتي 3a XL مع شاشة بقياس 6 إنشات بدقة 2220×1080 بيكسلًا، وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير، وتدعم البطاريات ميزة الشحن السريع.

ويشاع أن هاتف بيكسل الأصغر سوف يحصل على معالج Snapdragon 670 من كوالكوم، بينما تحصل النسخة الأكبر على معالج Snapdragon 710.

وتشمل المواصفات الأخرى كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابيكسل Dual Pixel، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 64/128 جيجابايت، وأندرويد باي 9.0 Android Pie، وقارئ بصمات الأصابع المثبت في الجهة الخلفية، ومستشعرات Active Edge.

كما كشف تسريب سابق أن الشركة تنوي تسعير هاتف Google Pixel 3aفي الولايات المتحدة بمبلغ يبدأ من 399 دولارًا، بينما يبدأ سعر هاتف Google Pixel 3a XL من 479 دولارًا.

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