أمازون: المستودعات المؤتمتة بالكامل بعيدة 10 سنوات

رفضت شركة أمازون فكرة تشغيل مستودع مؤتمت بالكامل في المستقبل القريب، مستشهدة بالقدرة الإدراكية الفائقة للبشر والقيود التكنولوجية الحالية، مما يعني أنه ليس هناك مبرر للخوف من انتزاع الروبوتات للوظائف، على الأقل ليس للعقد القادم.

وقال سكوت أندرسون Scott Anderson، مدير Amazon Robotics Fulfillment: إن التكنولوجيا ما تزال بعيدة 10 سنوات على الأقل عن أتمتة معالجة أمر واحد اختاره عامل داخل مستودع، مضيفًا أن هناك فكرة خاطئة مفادها أن أمازون ستدير مستودعات مؤتمتة بالكامل قريباً.

وأوضح أن شركة تجارة التجزئة الإلكترونية ما تزال بعيدة سنوات عن الاستفادة من الروبوتات القادرة على اختيار منتج واحد من حاوية واحدة دون إتلاف منتجات أخرى أو اختيار منتجات متعددة في الوقت نفسه.

وقال أندرسون: “أمازون تستكشف مجموعة متنوعة من التقنيات لأتمتة الخطوات المختلفة اللازمة لحصول المتسوقين على الطرود الخاصة بهم، والتكنولوجيا محدودة للغاية في النموذج الحالي، وبعيدة كل البعد عن محطة العمل الآلية بالكامل التي سنحتاجها”.

وحصلت عملاقة التجزئة في عام 2012 على شركة الروبوتات Kiva Systems، واستمرت منذ ذلك الحين في تطوير ودمج الروبوتات ضمن صفوف القوى العاملة.

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وتستخدم أمازون روبوتات صغيرة لتوصيل مجموعات كبيرة من المنتجات للعاملين البشر، وذلك باتباع مسارات محددة حول المستودع.

وجاءت التصريحات في وقت تعرضت فيه الشركة لانتقادات من مجموعات العمل والنقاد الآخرين بسبب ظروف العمل السيئة في مستودعاتها، وأتمتة الوظائف بشكل متزايد، وتقليل اعتمادها على العمالة البشرية.

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وقال ديريك جونز Derek Jones، المدير العالمي للبيئة والصحة والسلامة، الذي يشرف على عروض الأطعمة الطازجة من أمازون، مثل Amazon Fresh، و Amazon Pantry: إن أكبر متاجر التجزئة على الإنترنت لا تستخدم الروبوتات في مستودعاتها التي تتعامل مع الأغذية الطازجة.

وتدير أمازون 110 مستودعات في الولايات المتحدة، و 45 مركزًا للفرز، وحوالي 50 محطة للتسليم، وتوظف 125 ألف عامل مستودع بدوام كامل في الولايات المتحدة.

وتتعامل معظم المستودعات التي تستخدم الروبوتات مع البضائع العامة، والتي تشمل كل شيء، مثل المصابيح، والملابس، والزوارق، والدراجات.

وقالت الشركة: إنها لن تغير من مستوى الإنتاجية في مستودعاتها لمواكبة إعلانها الأخير بشأن التسليم خلال يوم واحد، بل إنها تجري تغييرات على عملية النقل والشحن.

وأعلنت أمازون خلال الشهر الماضي أنها تخطط لتسليم الطرود لأعضاء برنامج أمازون برايم Amazon Prime خلال يوم واحد فقط بدلاً من يومين.

وقال أندرسون: إن الهدف الحالي لشركة أمازون هو أربع ساعات بين وقت طلب المنتج ووقت مغادرته للمستودع، وتلتزم الشركة بذلك.

وأوضحت الشركة أن طلبات الوظائف الموسمية تضاعفت إلى 850 ألف وظيفة في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، ورفعت أمازون الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة للعاملين في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر.