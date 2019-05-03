كوالكوم تحصل على 4.5 مليار دولار من آبل

كشفت شركة كوالكوم أن شركة آبل ستدفع لها خلال الربع القادم ما بين 4.5 إلى 4.7 مليارات دولار تقريبًا لمرة واحدة من أجل إلغاء جميع الدعاوى القضائية بين الشركتين.

وجاء الإعلان كجزء من تقرير الأرباح الفصلية لكوالكوم، ويشمل المبلغ مدفوعات نقدية من آبل، بالإضافة إلى الإعلان عن التزامات ذات صلة، على حد قول الشركة.

وقال ستيف مولينكوبف Steve Mollenkopf، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، في بيان له: “لقد حققنا ربعًا أفضل من المتوقع مع ارتفاع ربحية السهم عن الحد الأقصى لتقديراتنا”.

وأضاف “يسعدنا التوصل أيضًا إلى اتفاق لعدة سنوات مع آبل، ونتطلع إلى مواصلة دعمهم كعميل، ونحن ننفذ بشكل جيد أولوياتنا الإستراتيجية حيث يبدأ الإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس 5G في جميع أنحاء العالم”.

وسجلت كوالكوم خلال الربع المنتهي في 31 مارس صافي ربح قدره 700 مليون دولار على إيرادات كلية بلغت 5 مليارات دولار، لكن البيانات المالية لشركة كوالكوم ما تزال تكافح بسبب المعارك القانونية مع آبل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو في الصين، حيث تستخدم هواوي، المهيمنة هناك، رقاقاتها الخاصة.

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وعلى الرغم من حل مشاكلها مع آبل، إلا أن مشاكلها المتعلقة بالصين ما زالت بدون حل، وحذرت شركة كوالكوم من أن عدم قدرتها على اكتساب السوق الصينية سيعيق المبيعات لبقية العام، وقال ستيف مولينكوبف: “سيظهر تأثير الصين في الربعين المقبلين”.

أما بالنسبة لدفعة آبل، فقد قالت شركة صناعة أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات: إنها تتألف من مدفوعات نقدية والإعلان عن التزامات ذات صلة.

وقدرت كوالكوم أنها ستجني إيرادات تتراوح ما بين 4.7 إلى 5.5 مليارات دولار في الربع القادم، منها حوالي 1.23 مليار دولار ستأتي من تراخيص براءات الاختراع التي تشمل آبل.

وكانت التسوية بين كوالكوم، وآبل، بمثابة تحول غير متوقع، ووفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ، فقد توصلت آبل إلى أن رقاقات مودم إنتل – التي كانت تستخدمها آبل بشكل حصري بسبب معركتها مع كوالكوم – لن تكون جاهزة في الوقت المناسب لجهاز iPhone 5G، مما دفعها إلى عقد التسوية.

وحصلت آبل، مقابل المليارات، على اتفاقية ترخيص براءات اختراع مع كوالكوم مدتها ست سنوات، قابلة للتمديد لمدة عامين آخرين، مما أنهى المعارك القانونية.

يذكر أن تقريرًا لقناة سي إن بي سي CNBC أوضح أن شركة آبل لديها الآن سيولة مالية تقدر بحوالي 225.4 مليار دولار، أي ما يقرب من 50 ضعفًا للمبلغ الواجب دفعه إلى كوالكوم.