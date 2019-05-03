OPPO Reno .. الهاتف الذكي الوحيد بشاشة كاملة وكاميرا أمامية…

يوفر هاتف OPPO Reno الذي تم إطلاقه مؤخراً للعملاء ما هو “أكثر من مجرد هاتف ذكي”، فهو يعكس التطوّر الذي حققته OPPO وسعيها الدائم نحو تخطي المألوف وتقديم مفهوم جديد وثوري للهواتف الذكية. فهذا هو الهاتف الأقدر على تجسيد الإبداع في التصميم، وتشجيع المستخدمين على التعبير عن أنفسهم وتميزهم بفضل الشاشة البانورامية الحقيقية الكاملة الخالية من الأزرار، والكاميرا الأمامية المنبثقة.

الهاتف الوحيد بالشاشة الكاملة في السوق

يرسي هاتف OPPO Reno معياراً جديداً لقطاع الهواتف الذكية، لا سيما أنه الهاتف الذكي الوحيد في أسواق منطقة الخليج العربي بشاشة كاملة وكاميرا أمامية منبثقة. فالتصميم الثوري الفريد للهاتف لا يحتوي أي أزرار أو فتحة للكاميرا أو حواف كالتي تتميز بها الهواتف الذكية الأخرى، ويقدم صورة أفضل من خلال شاشة بانورامية بحجم 6.6 بوصة، بنسبة تصل إلى 93.1٪ من مساحة الهاتف الإجمالية.

وعملت OPPO على تطوير شاشة سلسلة هواتف Reno الذكية وجهزتها بمادة OLED الباعثة للضوء فضلاً عن إطلاقها وضع حماية العين المعتمد من قبل مؤسسة TÜV Rheinland والذي يرشح أكثر من 80٪ من الضوء الأزرق. وتتيح الحواف الرقيقة لمستخدمي OPPO Reno صوراً مذهلة فضلاً عن حجم الشاشة الكبير، فيما يوفر زجاج كورنينج جوريلا 6 مزيداً من المتانة للشاشة.

كاميرا أمامية منبثقة متميزة

في حين تمثل الشاشة البانورامية ميزة فريدة لهواتف سلسلة Reno، إلا أنها تتخطى المعايير السائدة بإطلاق الكاميرا الأمامية المنبثقة بدقة 16 ميجابكسل والتي ستغير مفهوم التصوير بالهواتف المحمولة. فبواسطة هذه الكاميرا الفريدة، بات بإمكان المستخدمين التقاط صور رائعة بجودة احترافية بكل سهولة.

تتيح آلية الكاميرا المنبثقة التي تم دمجها في سلسلة هواتف OPPO Reno إخفاء الكاميرا الأمامية ومدخل سماعة الأذن والفلاش الأمامي والخلفي، حتى لا تقاطع تجربة مشاهدة الشاشة البانورامية الكاملة. وعند التقاط صورة بالكاميرا الأمامية، تعمل الآلية المحورية حيث ترتفع الكاميرا في غضون 0.8 ثانية وتعود إلى الوضع المخفي بمجرد التقاط الصورة.

وقد نجحت آلية الكاميرا المنبثقة في اجتياز اختبارات الجودة الصارمة ويمكن استخدامها أكثر من 200 ألف مرة دون أي تعطل. وحتى لو بلغ متوسط استخدامها اليومي 100 مرة، تبقى الآلية قادرة على العمل بصورة مثالية لمدة تزيد عن 5 أعوام. أضف إلى ذلك أن OPPO صممت آلية حماية خاصة عند السقوط، حيث يمكن للهاتف أن يستشعر على الفور في حال سقوطه ويقوم تلقائياً بإعادة الكاميرا إلى الداخل لحمايتها من الضرر.

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تقنية تقريب مذهلة

يأتي هاتف OPPO Reno 10x Zoom المزود بتقنية التقريب لعشرة أضعاف ليتيح للمستخدمين الارتقاء بقدراتهم الإبداعية نحو آفاق جديدة، حيث يضم ميزة التقريب الكامل بالعدسات الثلاث التي تضم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل لمنح كل صورة عمقاً مذهلاً.

وتعمل الكاميرات الثلاث في وقت واحد لتحقيق التغطية الشاملة للتقريب الكامل بزاوية 16 ملليمتر- 160 ملليمتر، وبالتالي توفير تقريب مجمّع تزيد نسبته عن 10 أضعاف. وتأتي كاميرا الزاوية العريضة بمقدار 120 درجة لتسهّل التقاط مدى أوسع يتيح للصورة أن تشمل الجميع عند التقاط صورة لعدة أشخاص.

وبدءاً من مزاياها الجمالية الساحرة إلى تقنياتها المبتكرة، تأخذ المزايا التي تمتاز بها سلسلة الهواتف الذكية OPPO Reno الإبداع بعين الاعتبار في كل تفاصيلها، فهي تشجع المستخدمين على السعي وراء أحلامهم واستكشاف أسرار الحياة عبر الإبداع والتعبير عن الذات. سلسلة OPPO Reno تفتح أمامكم الأبواب إلى عالم من الإبداع والابتكار.