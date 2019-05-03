شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. يمكنك فتح هاتفك الأيفون بوجهك أو أذنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة أبل مؤخرًا على براءة اختراع، والتى تشرح نظام التصوير الذى سيتم استخدامه لرسم صورة عالية الدقة لشيء ما على شاشة الهاتف، مثل البصمة.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، توضح براءة الاختراع أن التكنولوجيا ستكون قادرة على رؤية عدد من الأشياء بجانب البصمة، بما فى ذلك صورة كفك أو أذنك أو خدك أو وجهك، و ربما سيكون بإمكانها التأكد من هوية المستخدم وفتح الهاتف أثناء الرد على مكالمة هاتفية على سبيل المثال.

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وتشرح البراءة أن التكنولوجيا يمكن أن يكون لها حتى القدرة على قراءة العوامل الحيوية للشخص مثل معدلات التنفس والقلب، لكن لا يزال Touch ID قيد التشغيل فى العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook ، بينما يظل Face ID هو أسلوب المصادقة المفضل لأحدث أجهزة iPad و iPhone.