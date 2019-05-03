تكنولوجيا: جمع التبرعات والتسوق بسهولة.. 3 تحديثات جديدة لـ”إنستجرام” خلال هذا الشهر

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تعتزم شركة فيسبوك Facebook، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي وتشارك الصور “إنستجرام” Instagram، تطوير الموقع بتحديثات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وستقوم فيسبوك بطرح ميزة جديدة لصناع المحتوى، يسمح ببيع المنتجات مباشرة، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق لإرسال رسائل أو كتابة التعليقات، أي أن المستخدم سيقوم بالضغط مرة واحدة لشراء المنتج، وستتاح هذه الميزة لعدد مختار من صناع المحتوى الأكثر تأثيرا أولا، قبل أن تعممها فيسبوك للجميع مع مرور الوقت.

أما عن التحديث الثاني، فسوف تتيح شبكة التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ميزة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح لجمع التبرعات مباشرة، عن طريق ملصق للتبرع في تبويب “ستوريز” Stories، وستتوافر الميزة أولا في الولايات المتحدة قبل أن تمتد إلى الدول الأخرى لاحقا.

وعن الميزة الأخيرة، فهي “كرييتور مود” Creator Mode، والتي تمنح المستخدم طريقة سهلة للمشاركة بدون الحاجة إلى نشر صورة أو فيديو، وسيمكن للمستخدمين توظيف الأدوات الإبداعية، كالتأثيرات والملصقات التفاعلية، بحيث يكون لديهم حرية أكبر في التعبير عما يريدون.