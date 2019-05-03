كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Hot Pocket” بطانية تخييم كهربائية تحصد أكثر من 600،000 دولار على كيك ستارتر
متابعة-سنيار: قد يهتم المغامرون والمخيمون الذين يرغبون في الحصول على الدفئ خلال الليالي الباردة بعيدًا عن المنزل، ببطانية كهربائية جديدة للتخييم تحمل اسم Hot Pocket.
تأخذ البطانية الكهربائية للتخييم Hot Pocket شكل حقيبة ساخنة قادرة على التحول إلى كيس نوم، يتم تسخينه من خلال الضغط على زر واحد.
Hot Pocket متاحة للدعم على Kickstarter، وقد شارفت حملتها على النهاية، ونمكنت من جمع أكثر من 600000 دولار بفضل ما يقرب من 5000 مؤيد.
وتبدأ التعهدات لدعم الحقيبة من 99 دولارًا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر نوفمبر 2019.
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