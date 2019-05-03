كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مساعد Google أصبح باللغة العربية في المملكة العربية السعودية

متابعة-سنيار: سيكون بإمكان Google Assistant أن يغني لك الأغاني ويخبرك بالنكات، وكل ذلك باللغة العربية.

وسيتم إطلاق نسخة مساعد Google هذه في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، وستتمكن من فهم اللهجة السعودية وتكون قادرة على الإجابة باللغة العربية.

وسيكون المساعد أيضًا متاحًا في مصر حيث يمكن للناس التحدث معه باللهجة المصرية.

سيساعد هذا الإصدار مستخدميه في المهام اليومية مثل الاتصال بدون استخدام اليدين، والتحقق من توقيت الطقس والصلاة، والرسائل النصية دون الحاجة إلى لمس الجهاز.

ويعتبر مساعد “جوجل” الشخصي رفيقاً مفيداً وممتعاً في آن معاً، إذ يستمد إجاباته من مشاهد ومقتطفات ثقافية شهيرة، بما في ذلك المسرحيات، ومقاطع الفيديو الرائجة، وحتى الشعر العربي القديم.

واعتمدت جوجل Google العديد من التقنيات الحديثة في تصميم مساعدها الذكي باللغة العربية بما في ذلك تقنية التعلم الآلي، ومعالجة اللغة العربية الطبيعية (تدعم المساعد لاستيعاب اللغة العربية) وتقنية توليد اللغة الطبيعية (التي تساعده على النطق بالعربية).

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وقد طور الفريق المختص بمساعد جوجل الشخصي، تكنولوجيا جديدة لمعالجة ونطق علامات التشكيل، التي تعتبر عنصراً هاماً في لفظ كلمات اللغة العربية.

ولتفعيل المساعد على الأجهزة المحمولة، يتعين على المستخدم، التأكد من توفر آخر تحديث لنظام تشغيل الجهاز وضبط اللغة العربية كلغة أساسية، وبالتالي تحميل تطبيق جوجل والضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية على الهواتف المجهزة بنظام تشغيل Andorid، وبذلك يتم تفعيل المساعد الذكي، ويصبح بإمكان المستخدم اختيار اللهجة التي تناسبه.