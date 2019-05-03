كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مساعد Google أصبح باللغة العربية في المملكة العربية السعودية
متابعة-سنيار: سيكون بإمكان Google Assistant أن يغني لك الأغاني ويخبرك بالنكات، وكل ذلك باللغة العربية.
وسيتم إطلاق نسخة مساعد Google هذه في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، وستتمكن من فهم اللهجة السعودية وتكون قادرة على الإجابة باللغة العربية.
وسيكون المساعد أيضًا متاحًا في مصر حيث يمكن للناس التحدث معه باللهجة المصرية.
سيساعد هذا الإصدار مستخدميه في المهام اليومية مثل الاتصال بدون استخدام اليدين، والتحقق من توقيت الطقس والصلاة، والرسائل النصية دون الحاجة إلى لمس الجهاز.
ويعتبر مساعد “جوجل” الشخصي رفيقاً مفيداً وممتعاً في آن معاً، إذ يستمد إجاباته من مشاهد ومقتطفات ثقافية شهيرة، بما في ذلك المسرحيات، ومقاطع الفيديو الرائجة، وحتى الشعر العربي القديم.
واعتمدت جوجل Google العديد من التقنيات الحديثة في تصميم مساعدها الذكي باللغة العربية بما في ذلك تقنية التعلم الآلي، ومعالجة اللغة العربية الطبيعية (تدعم المساعد لاستيعاب اللغة العربية) وتقنية توليد اللغة الطبيعية (التي تساعده على النطق بالعربية).
وقد طور الفريق المختص بمساعد جوجل الشخصي، تكنولوجيا جديدة لمعالجة ونطق علامات التشكيل، التي تعتبر عنصراً هاماً في لفظ كلمات اللغة العربية.
ولتفعيل المساعد على الأجهزة المحمولة، يتعين على المستخدم، التأكد من توفر آخر تحديث لنظام تشغيل الجهاز وضبط اللغة العربية كلغة أساسية، وبالتالي تحميل تطبيق جوجل والضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية على الهواتف المجهزة بنظام تشغيل Andorid، وبذلك يتم تفعيل المساعد الذكي، ويصبح بإمكان المستخدم اختيار اللهجة التي تناسبه.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد Google أصبح باللغة العربية في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.