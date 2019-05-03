ظهور تسريب ضخم للهاتفين Google Pixel 3a/3a XL قبيل أيام من حدث الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL في اليوم السابع من شهر مايو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب ضخم لا يعرض لنا فقط الصور الرسمية لهذين الهاتفين، وإنما يعرض لنا أيضا المواصفات التقنية الخاصة بكلا الجهازين.

كما تلاحظون في الصور، فالهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL سيستخدمان نفس لغة التصميم المستخدمة في هواتف Google Pixel الحديثة، كما أنهما سيضمان أيضًا كاميرا واحدة في الخلف جنبا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه الصور كذلك أن هواتف Google Pixel 3a الجديدة ستكون متوفرة بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأرجواني الخفيف.

الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL سيأتيان بدورهما مع ثلاثة سنوات من التحديثات الأمنية وتحديثات الأندرويد الرئيسية، كما أنهما سيضمان الميزات المتقدمة التي إعتدنا رؤيتها في هواتف Google Pixel الراقية مثل Motion Focus و Portrait Mode و Night Sight، فضلا عن التخزين غير المحدود للصور في خدمة Google Photos.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Google Pixel 3a سيضم شاشة بحجم 5.6 إنش، وبطارية بسعة 3000mAh، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 670، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 3a XL شاشة بحجم 6 إنش، وبطارية بسعة 3700mAh، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة كذلك، فقد تردد أن كلا الهاتفين سيحصلان على نفس الكاميرا الخلفية البالغ دقتها 12 ميغابكسل المستخدمة في الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، وسيضمان 4GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية، والإطار الحساس للضغط Active Edge.