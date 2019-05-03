تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو أسبوعين قبل أن نرى شركة OnePlus تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، ولكن المواصفات التقنية الكاملة لهذين الهاتفين قررت أن تشق طريقها إلى الويب قبل حلول موعد الإعلان الرسمي، وهي تتماشى بالفعل مع سمعناه من قبل حول الهاتفين.

ووفقا للتسريب الجديد، فيبدو أن الهاتف OnePlus 7 سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وكاميرا أمامية في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4150mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف OnePlus 7 سيضم كاميرا أساسية في الخلف بدقة 48 ميغابكسل وسيتواجد بجانبها كاميرا ثانية تضم عدسة مقربة، في حين سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

أما بخصوص الهاتف OnePlus 7 Pro الأكثر رقيًا، فقد كشف لنا تسريب اليوم أنه سيضم مواصفات تقنية أفضل تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.64 إنش وبدقة +Quad HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 10GB، وكاميرا أمامية منبثقة، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل، في حين تأتي الكاميرا الثانية مع عدسة مقربة، والكاميرا الثالثة مع عدسة واسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فالهاتف OnePlus 7 Pro سيضم بدوره مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

Advertisements

للآسف، هذا التسريب لا يشمل الأسعار الرسمية للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، ولكن من المفترض أن نحصل هذه المعلومات وكافة المعلومات الأخرى عندما يتم الإعلان رسميًا عن كلا الجهازين في الحدث الذي ستعقده شركة OnePlus في اليوم 14 من شهر مايو الجاري. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.