شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صوراً مذهلة لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مركبة InSight التابعة لناسا صوراً مذهلة لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ، وتُظهر الصور المذهلة المأخوذة من ذراع Insight الآلية المنظر المذهل لشروق وغروب الشمس، بما يعادل الساعة 5:30 صباحًا و 6:30 مساءً بتوقيت المريخ.



الشروق على المريخ

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تبدو الشمس صغيرة بشكل خاص لأنها أبعد ما تكون عن كوكب المريخ مقارنة بالأرض، لذا فهى تبلغ حوالى ثلثى الحجم كما تظهر على كوكبنا.



الغروب على المريخ

وقال جوستين ماكى، المحقق المشارك لفريق البحث العلمى فى InSight: " مع استكمال العديد من مهام التصوير الأولية الخاصة بنا، قررنا التقاط شروق الشمس وغروبها كما يتضح من عالم آخر".

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المريخ

ولم تكن هذه الصور الأولى التى تستطيع إنسايت التقاطها للكوكب الأحمر منذ ارسالها بمهمتها الاستكشافية على سطح المريخ، إذ حققت اكتشافًا رائدًا بعد أن اكتشفت لأول مرة زلزالًا على الكوكب.

وخلال اليوم الـ 145 من مهمتها العلمية، التقطت InSight صورتين للأفق؛ واحدة يوم 24 أبريل، وآخرى بعد ساعات قليلة فى 25 أبريل.