تكنولوجيا: كوريا تعلن عن وصول عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس إلى 260000 مشترك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت كويا الجنوبية أن تحقق الريادة كأول دول العالم في تشغيل شبكات الجيل الخامس، واليوم تؤكد كوريا عن وصول عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس إلى 260000 مشترك بالفعل.

بدأت كوريا الجنوبية في تشغيل شبكات الجيل الخامس خلال شهر أبريل الماضي، لتكون أولى الدول التي تطلق تقنية شبكات الجيل الخامس للعمل على أرض الواقع، حيث تدعم ثلاثة من شركات الناقل في كوريا الجنوبية الآن تقنية شبكات الجيل الخامس بالفعل.

وقد أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في كوريا الجنوبية على أن عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في شركات الناقل وصل الآن إلى 260000 مشترك في المعايير الجديدة لتقنية الإتصال بالإنترنت.

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كما كشفت كوريا على أن شركة المحمول Korea Telecom حققت أعلى نسبة في مشتركي شبكات الجيل الخامس، حيث وصل عدد مشتركيها إلى 100000 مشترك، وتأتي النسبة المتبقية من مشتركي شبكات الجيل الخامس عبر كلاً من SK Telecom، وLG Uplus.

يذكر أن سامسونج قدمت أول الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس بالفعل إلى الأسواق الكورية في هاتف Galaxy S10 5G، كما أكد وزير الإتصالات في كوريا عن وصول عدد شبكات الجيل الخامس إلى 54000 محطة رئيسية، لتعزيز أفضل تغطية للتقنية الجديدة.

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