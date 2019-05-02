علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الهند تزور القمر يوليو المقبل وزوكربيرج فى موقف حرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءا من انتشار تقارير حول وصول فيس بوك إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية، مرورا إلى احتفال العالم بيوم الباسورد، وصولا إلى إعلان عن خططها لزيارة القمر، ظهرت اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار المهمة، التى نستعرضها فيما يلى 

بعد غرامة 5 مليارات دولار.. فيس بوك يسعى للتسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية

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بوتين يوافق على قانون جديد يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت

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بعد التسوية.. أبل تدفع 4.7 مليار دولار لكوالكوم الأمريكية

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لو خايف مراتك تقفشك.. 5 نصائح لإنشاء باسورد قوى

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ناسا تكشف: التغير المناخى سبب كوارث خطيرة لأكثر من 100 عام

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فى يوم الباسورد .. يعني إيه Password MAnager وكيف تستخدمه؟
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ناسا تستعد لمواجهة كويكب يهدد بالاصطدام بالأرض بعد أقل من 10 سنوات

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الهند تطلق مهمة استكشافية لسطح القمر يوليو المقبل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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