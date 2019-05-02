شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن خدمة انستجرام الجديدة للتبرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة مشاركة الصور "انستجرام" أنه بدءًا من اليوم، سيكون من السهل جمع الأموال عبر المنصة لصالح المنظمات غير الربحية، وذلك عبر ميزة جديدة وفرتها.

ووفقا لما جاء على المدونة الرسمية لانستجرام، يمكن تقديم التبرعات عبر ميزة التبرع بالملصقات في القصص، إذ يمكن ربط هذه الملصقات فى القصص بشكل مباشر مع حسابات المجموعات غير الربحية.

ويمكن إضافة هذه الملصقات إلى القصص بسهولة كبيرة، تمامًا مثل إضافة ملصق الهاشتاج وغيرها، حيث يمكن الضغط فوق زر الرمز الخاص به من الملصقات، واختيار مؤسسة محددة.

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كذلك سيكون بمقدور المستخدمين معرفة مقدار المبلغ الذي جمعه عن طريق تمرير القصة، والمبلغ الكامل لن يتم رؤيته هناك، حيث سيذهب مباشرة إلى المنظمات غير الربحية المختارة.

كذلك فقد اعلنت انستجرام عزمها إعادة تصميم كاميرا التطبيق بالكامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إضافة إلى إعادة ترتيب أدوات التطبيق، الأمر الذى يجعل الوصول إليها اكثر سهولة، بما في ذلك توفير وضع جديد لمشاركة النصوص الخالية من الصور أو الفيديوهات.