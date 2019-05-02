شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق مهمة استكشافية لسطح القمر يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الهند لإرسال مهمة استكشاف “Chandrayaan-2”على سطح القمر من 9 يوليو إلى 16 يوليو في هذا العام وستهبط على القمر في 6 سبتمبر المقبل، وذلك بعد محاولتها الفاشلة في إبريل، حيث كتبت منظمة البحث الهندية على تويتر:"نحن مستعدون لواحدة من أكثر المهمات إثارة".

نقلاً عن الموقع البريطاني "ديلي ميل"، ستجعل هذه الانطلاقة الهند الدولة الرابعة في تحقيق هذا الإنجاز بعد الصين والولايات المتحدة وروسيا.

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وستكون أول مهمة للهند على سطح القمر تهدف إلي الهبوط في القطب الجنوبي، وهي منطقة غير مستكشفة حالياً، كما أن الصخور على سطح القمر تعود إلى مليارات السنين فهي مصدر مميز للطاقة النووية، إذ هبطت كافة المركبات القمرية بالقرب من خط الاستواء، ولكن هذه المرة الأولى التي ستبهط بالقرب من القطب الجنوبي.

جدير بالذكر أطلقت المهمة الاستكشافية الأولى للهند "Chandrayaan-1" عام 2008 ، وأنتهت قبل عام من موعدها المحدد، عندما فقد العلماء الاتصال بالمركبة الفضائية.