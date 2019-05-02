تكنولوجيا: موتورولا تحدد 15 من مايو لعقد مؤتمر One Vision في البرازيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم عن موعد مؤتمرها القادم في 15 من مايو، حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر في البرازيل للكشف عن هاتف One Vision.

تشير التوقعات إلى أن موتورولا في طريقها للإعلان عن كلاً من هاتفي One Vision وأيضاً One Action خلال مؤتمر 15 من شهر مايو المقبل، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى خطط موتورولا للكشف أيضاً عن هاتف Moto Z4.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف One Vision ينطلق بتصميم مميز بثقب في الشاشة مع جودة عرض Full HD بلس بدقة عرض 1080 في 2560 بيكسل، كما يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Exynos 9610 من سامسونج، والتي تتميز بدقة تصنيع 10 نانومتر، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android Pie.

Advertisements

وفي مواصفات الكاميرة تشير التسريبات إلى أن موتورولا تقدم هذا الإصدار مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ليدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة تصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة، أيضاً يضم الهاتف مستشعر ثانوي في الكاميرة الخلفية.

الذاكرة العشوائية في الهاتف تبدأ من 3 جيجا بايت رام إلى 4 جيجا بايت رام، بينما تأتي السعة التخزينية في الهاتف بثلاثة إختيارات بين 32، و64 إلى 128 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بقدرة بطارية 3500 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تفاصيل أكثر حول إصدارات موتورولا القادمة.

المصدر

اعلان

