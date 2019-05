DJI تعمل على تطوير كاميرات الأكشن الخاصة بها للتنافس مع GoPro، وفقا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - DJI هي شركة معروفة على نطاق واسع بفضل الطائرات بدون طيار الخاصة بها. من ناحية أخرى، تشتهر شركة GoPro بفضل كاميرات الأكشن الخاصة بها. ومع ذلك، فقد رأينا شركة GoPro في الماضي حاولت تطوير الطائرات بدون طيار الخاصة بها، والآن يمكن أن تتطلع شركة DJI إلى القيام بنفس الشيء من خلال إنشاء كاميرات الأكشن الخاصة بها.

هذا وفقًا لتغريدة من OsitaLV يقول فيها أنه سمع من بعض المصادر أن شركة DJI قد تتطلع إلى تطوير كاميرات الأكشن الخاصة بها والتي يمكن أن تتنافس مع أمثال GoPro. التفاصيل نادرة في الوقت الراهن، ولكن يبدو أن كاميرا الأكشن الأولى من شركة DJI ستستند على كاميرا DJI Osmo Pocket وستضم عدسة واسعة الزاوية.

وفي حالة إذا لم تسمع عن DJI Osmo Pocket من قبل، فقد تم إطلاقها في العام الماضي بإعتبارها كاميرا أكشن في الأساس. لقد صنعت شركة DJI العديد من حوامل الكاميرات ( Gimbals ) في الماضي، ولكنها عادة ما تطلب من المستخدمين إرفاق الكاميرات الخاصة بهم أو هواتفهم الذكية، ولكن جهاز DJI Osmo Pocket جاء مع كاميرا مدمجة كانت صغير بما يكفي لتناسب جيبك.

هذا يعني أن نقل تقنية DJI Osmo Pocket ووضعها في هيكل كاميرا الأكشن لا يبدو أمرًا مستحيلاً تمامًا. عمومًا، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن، وبالتالي فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، على الأقل حتى تظهر المزيد من التفاصيل قريبًا.

I heard some rumors about a new DJI action camera to compete with GoPro.

Technically there is no problems, by repackaging OSMO Pocket with super-wide angle lenses.

True or not?

What about OSMO Pocket if this thing really came out?