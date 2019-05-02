العراق يحتل المرتبة 13 عالميا في استخدام السناب شات

و اكد المركز "وجود خمسة ملايين مستخدم عراقي فاعل يصل لهم اعلان السناب شات، وهو الامر الذي اهله ليحتل المركز الـ13 عالميا، والثاني عربيا بعد السعودية"، لافتا الى ان "عدد المستخدمين النشطين يوميا ارتفع إلى 190 مليون مستخدم في الربع الاول من عام 2019".
وبين المركز ان "الكثير من المنصات اصبحت الان تقيس عدد مستخدميها من خلال عدد المستخدمين الذين يصل لهم الاعلان، وهو المعيار الذي يعني ان المستخدم فاعل ونشط على هذه المنصة او تلك".
و سناب شات هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وروبرت مورفي، ثم طلبة جامعة ستانفورد، حيث يمكن للمستخدمين عن طريق التطبيق، التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.
ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها "لقطات"، يعين المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى عشر ثواني، وبعد ذلك سوف يتم حذف الرسائل من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات، أيضًا لكن تم برمجة بعض التطبيقات التي تقوم بحفظ الفيديو المعروض عن طريق مبدأ بسيط وهو اختراق سناب شات بطريقة بسيطة بشكل متكرر، وتعرض التطبيق لمحاولات استحواذ من عدة شركات، حيث يتميز باللون الاصفر في كافة اعلاناته ودعاياته.
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