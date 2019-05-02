انت الان تتابع تفاصيل خبر طرق جديدة لفتح هواتف آيفون عبر نظام "Touch ID" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 05:52 مساءً - حصلت شركة "آبل" على براءة اختراع لطريقة فتح الجهاز عبر "اللمس"، أو ما يعرف بـ"Touch ID،" تتيح للمستخدمين وضع إصبعهم على أي مكان من شاشة الجهاز لإلغاء قفله.

من المحتمل أن تصل هذه الميزة إلى جهاز "آيفون" التالي، والذي من المقرر إطلاقه في سبتمبر القادم.

سُجلت براءة الاختراع -التي اكتشفتها الشركة لأول مرة- تحت عنوان "أساليب التصوير الحيوي لأسطح المدخلات"، وقُدّمت في سبتمبر 2016، ولكن نُشرت فقط يوم أمس.

كما تشير براءة الاختراع إلى أن شركة آبل تستكشف إمكانية قيام أجهزة الاستشعار بالتعرف على آذان المستخدمين أو الخدين لفتحها.

Advertisements

هذا النظام الجديد من مستشعر البصمة يختلف عن نظام "Touch ID" التقليدي، الذي أطلقته Apple أولاً في iPhone 5S، والذي يعمل عن طريق وضع قارئ بصمات الأصابع أسفل الزر الرئيسي، الموجود أسفل الجهاز.

وبعد ذلك الطراز اعتمدت الشركة طرزاً حديثة من الهواتف التي يكون فيها تصميم الشاشة من الحافة إلى الحافة، والذي ألغت به زر التحكم الرئيسي، وأضافت ميزة التعرف على الوجه.

في براءة الاختراع يصف نظام "التصوير الصوتي" الذي يُستخدم لالتقاط بصمة المستخدم بأنه يلتقط خرائط ذات دقة عالية، بحيث يمكنها التقاط التفاصيل الدقيقة؛ مثل الحافات الموجودة في بصمات الأصابع، فضلاً عن مُعَرِّفات فريدة أخرى مثل الندوب.

ويُعتقد أن هذا النوع الجديد من بصمات الأصابع هو الأكثر دقة بين باقي الأنواع الموجودة.