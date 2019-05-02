انت الان تتابع تفاصيل خبر اتفاق محتمل لتعزيز حماية الخصوصية على "فيسبوك" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 05:52 مساءً - ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن شركة "فيسبوك" ولجنة التجارة الاتحادية في أمريكا يتفاوضان على تسوية محتملة ستلزم فيسبوك بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الخصوصية واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الخطوات تشمل تعيين مسؤول للخصوصية على أعلى مستوى في فيسبوك بموافقة السلطات الاتحادية، وإنشاء لجنة إشراف على الأمر ربما تضم أعضاء بمجلس إدارة الشركة.

وبالإضافة إلى الاتفاق المحتمل بين الشركة ولجنة التجارة الاتحادية قالت "فيسبوك" إنها جنبت ثلاثة مليارات دولار الأسبوع الماضي لتغطية تسويات مع الجهات التنظيمية الأمريكية.

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وتحقق لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن "فيسبوك" شاركت بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليوناً من مستخدميها مع شركة "كمبردج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات، المفلسة حالياً.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات مع "كمبردج أناليتيكا" ومشكلات أخرى تتعلق بالخصوصية قد انتهكت اتفاقاً مع لجنة التجارة الاتحادية يعود لعام 2011 مع اللجنة ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين.

وقال تقرير "بوليتيكو" إن مارك زوكربيرغ الرئيس والرئيس التنفيذي لفيسبوك سيتولى دور "موظف مراقبة الامتثال المعين" المسؤول عن تنفيذ سياسات الخصوصية للشركة.