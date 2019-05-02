شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى يوم الباسورد .. يعني إيه Password MAnager وكيف تستخدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار خدمات الإنترنت المختلفة، وكثرة حسابات المستخدمين عليها، ظهرت حاجة ملحة لابتكار وسيلة تساعد المستخدمين على تذكر بيانات الحسابات الخاصة بهم على المواقع المختلفة، خاصة في ظل مناداة خبراء الأمن الإلكترونى بتجنب استخدام نفس الأرقام السرية على أكثر من خدمة أو حساب، وهو الأمر الذى أدى في النهاية إلى ظهور ما يعرف بـ" مدير كلمات المرور".

مدير كلمات المرور:

هو عبارة عن برنامج أو تطبيق تقوم وظيفته على إنشاء كلمات مرور مُعقدة وحفظ جميع حساباتك مع كلمات المرور الخاصة بها وحمايتها، ومساعدة المستخدمين على تذكر كلمات المرور الخاصة بهم عند الحاجة.

تقوم هذه البرامج بإنشاء كلمة مرور تعتمد على درجة تشفير عالية، ثم تقوم بغلق البرنامج عن طريق كلمة مرور واحدة رئيسية وعلى المستخدم استذكار هذه الكلمة فقط ليس إلا.

Advertisements

- حفظ كلمات المرور ومزامنتها عبر المنصات المختلفة.

- امكانية إضافة عدد من الحسابات المختلفة على نفس الموقع، مثل إضافة بيانات أكثر من حساب فيس بوك.

- توفير كلمة مرور عشوائية يصعب تخمينها من قبل الأخرين.

- زيادة درجة الأمان فى حسابات المستخدمين.