شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو خايف مراتك تقفشك.. 5 نصائح لإنشاء باسورد قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم بيوم كلمة السر أو "الباسورد"، والذى أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نظرا لأهميته فى حماية بياناتنا ومعلوماتنا الحساسة من السرقة أو الاختراق، إلا أن الكثير من مستخدمى الهواتف والأجهزة الذكية يجهلون كيفية إعداد باسورد قوى، ويلجأون إلى استخدام كلمات سر معتادة وسهلة التذكر، وهو ما قد يعرضهم لخطر كبير، وفيما يلى عدد من النصائح لإعداد باسورد قوى، وفقا لما ذكره موقع howtogeek الأمريكى:

- اختر باسورد لا يستطيع أحد تخمينه بسهولة، ولا تستخدم كلمة أو عبارة ذات أهمية خاصة لك - مثل عيد ميلادك أو أحد أفراد أسرتك، فهذا النوع من كلمات السر يمكن معرفتها بسهولة.

- تأكد من أن الباسورد طويل، إذ يجب أن يتكون من ثمانية إلى 10 أحرف على الأقل، فكلمات السر الأطول أكثر أمانًا.

Advertisements

- استخدم حرفًا كبيرا وأخر صغيرًا فى الباسورد الخاص بك، فالخلط بين الحروف يجعل كلمة السر أكثر صعوبة فى التنبؤ.

- استخدم حرفًا واحدًا ورقمًا ورمز على الأقل فى كلمة السر.

- لا تستخدم نفس كلمات السر لأكثر من حساب، ويجب ألا تستخدم الباسورد نفسه لأكثر من بضعة أشهر.