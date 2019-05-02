شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تقتنص المركز الثانى من آبل وتقترب من سامسونج بنمو 50.3% فى شحنات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية تقريرها الربع السنوي، حيث أظهر التقرير على قدوم هواوي للمركز الثاني بتحقيق نمو مبيعاتها بنسبة 50.3% الذي تم ترجمته الي بيع 59.1 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من عام 2019. بلغت حصة هواوي السوقية نسبة 19% بعد الإطاحة بشركة آبل الأمريكية التي حققت حصة سوقية بلغت 11.7% والتي ايضاً حققت هبوط سنوي بنسبة 30.2%، وبذلك تقترب هواوي من سامسونج التي تتصدر قائمة الحصة السوقية بنسبة 23.1% في الربع الأول من عام 2019.

وبالرغم من انخفاض إجمالي معدل شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2019 إلى 310.8 مليون وحدة مقارنة ب 332.7 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2018، ألا أن هواوي حققت معدل نمو بلغ نسبة 50.3% في معدل شحناتها للهواتف الذكية بالأسواق العالمية، بينما انخفض معدل شحنات سامسونج بنسبة 8.1%، آبل بنسبة 30.2%، شاومي بنسبة 10.2% وأوبو بنسبة 6% مقارنة بما حققته الشركات بمعدل شحناتهم في الربع الأول من عام 2018.

ركزت هواوي خلال الشهور القليلة الماضية على تقديم الابتكار وتحسين جميع فئات هواتفها الذكية، حيث شهدت الشركة طلب هائل على هاتفيها P30 وP30 Pro اللذان أسهما في نمو شحنات الهواتف الذكية للشركة في سوق الهواتف الرائدة. بينما ارتفع معدل مبيعات هواوي في السوق الصيني ب 7 نقاط في الربع الأول من عام 2019.

المصادر:

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45042319

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https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/5/1/18525034/huawei-apple-samsung-smartphone-market-share-idc-2019

https://www.gizmochina.com/2019/05/01/idc-huawei-inching-closer-to-samsung-with-50-yoy-growth-in-q1-2019-shipments/

https://www.cnbc.com/2019/05/01/huawei-ahead-of-apple-in-q1-2019-smartphone-shipments.html

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/idc-global-smartphone-market-q1-2019-report-samsung-huawei-apple-2031206

https://www.telecomlead.com/telecom-statistics/huawei-shines-in-smartphone-market-beating-apple-samsung-90209

https://9to5mac.com/2019/04/30/iphone-sales-drop/