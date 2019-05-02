شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد التسوية.. أبل تدفع 4.7 مليار دولار لكوالكوم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة كوالكوم أنها ستحصل على مبلغ يتراوح بين 4.5 مليار دولار و4.7 مليار دولار من أبل، بعد التسوية التى عقدها الطرفان بالربع الثالث من العام الماضى، لإنهاء سنوات من النزاع والقضايا.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى بعيدا عن المبلغ الذى ستحصل عليه من أبل، قدّرت شركة كوالكوم أنها ستجنى إيرادات تتراوح ما بين 4.7 إلى 5.5 مليار دولار فى الربع المقبل، منها نحو 1.23 مليار دولار من تراخيص براءات الاختراع التى تشمل أبل.

وليس من المؤكد المبلغ الذى تدفعه شركة أبل لكوالكوم بشكل مستمر، لكن قد يصبح الأمر أكثر وضوحًا عندما تستأنف الشركة استخدام شرائح الشركة فى أجهزة iPhone وiPad.

جدير بالذكر أن شركتى كوالكوم وأبل وافقتا على إنهاء نزاعهما القانونى المرير بشأن براءات الاختراع، عبر صفقة تتضمن اتفاقًا مدته 6 سنوات بشأن أسعار براءات الاختراع، بالإضافة إلى صفقة متعددة السنوات لشركة كوالكوم لتزويد شركة آبل بشرائح أجهزتها.