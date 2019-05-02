علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هواوي تخطط لإطلاق أول جهاز تلفاز بدقة 8K وبقدرة على الإتصال بشبكات 5G

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتجه الكثير من عمالقة تصنيع الهاتف إلى تطوير جيل جديد من الهواتف الذكية التي تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، إلا أن هواوي لديها رؤية مختلفة حيث كشف تقرير جديد عن خططها لدعم أجهزة التلفاز القادمة بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

Huawei working on a 5G-connected 8K TV

يبدو أن شركة هواوي في طريقها لبدء إستثمار جديد في تطوير تقنية شبكات الجيل الخامس، فقد أكد تقرير جديد اليوم على أن العملاق الصيني ستنتقل للمنافسة في سوق أجهزة التلفاز، حيث تخطط لإطلاق أول جهاز تلفاز يتميز بجودة عرض 8K ويأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس.

وقد بدأت هواوي بالفعل خلال الفترة الماضية في إطلاق أول إصداراتها من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس في كلاً من هاتفي Mate 20 X 5G وأيضاً Mate X 5G.

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ويشير تقرير Nikkei Asian إلى أن جهاز تلفاز هواوي المميز بدقة 8K وميزة دعم شبكات 5G سيكون له القدرة على بث أو تحميل سريع لمحتوى الأفلام والعروض المميزة بأعلى جودة عرض، كما يمكن أن تأتي ميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس في جهاز تلفاز هواوي كبديل للإتصال بالراوتر المنزلي.

أيضاً من المقرر أن يدعم شركة هواوي في تصميم هذا الجهاز خبرتها في تطوير الأجهزة اللاسلكية وشبكات الجيل الخامس، إلى جانب خبرتها في تطوير الهواتف الذكية ورقاقات مودم 5G، لذا من المتوقع أن تقدم العملاق الصيني تقنية ذكية متطورة في هذا الإصدار من أجهزة التلفاز عند إنطلاقه إلى الأسواق.

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