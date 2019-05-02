تكنولوجيا: ابل تسجل براءة إختراع جديدة لتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة ابل براءة إختراع جديدة لتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة التي تعتمد على نظام تصوير صوتي أكثر دقة في مسج البصمة على الأسطح.

براءة إختراع جديدة من عملاق التكنولوجيا ابل لتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، التي تعتمد على نظام تصوير حيوي لرسم مخططات البصمة بأدق تفاصيل.

وقد كشفت ملفات براءة الإختراع عن محول طاقة صوتي له القدرة على تحويل الإشارات الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية أو العكس، على أن يمثل الإصبع الموجات الميكانيكية على الشاشة، والتي ستتحول إلى إشارات كهربية، ومن ثم سيتم إعادة بناء هذه الإشارات بتخطيط دقيق للبصمة.

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وتشير ابل في براءة الإختراع إلى أن هذه التقنية الجديدة ستتيح أيضاً إدراك ومسح أكثر من بصمة إصبع المستخدم، حيث يمكن لهذه التقنية مسح بصمة الأذن، أو مسح الوجه، الكف، وما إلى ذلك من أمثلة، كما تشير التوقعات إلى قدرة هذه التقنية على العمل أثناء إستقبال المكالمات، أيضاً من المتوقع أن يكون لهذه التقنية القدرة على قراءة معدلات ضربات القلب والتنفس.

بالتأكيد مازالت هذه التقنية بعيدة عن مرحلة التنفيذ في الوقت الحالي، إلا أنها تكشف عن اللمحات الأولى لمستقبل تقنية إستشعار البصمة أو مسح الوجه في أجهزة ابل القادمة.

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