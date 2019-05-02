تطبيق تحرير الصور Apple Aperture لن يعمل في الإصدارات المستقبلية من نظام MacOS

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت أداة تحرير الصور الإحترافية Apple Aperture تحظى بشعبية كبيرة على مر السنين، ولكن يبدو أن هناك الآن تغييرًا سيؤثر على مجموعة كبيرة من المستخدمين. حذرت شركة آبل الآن من أن برنامج Apple Aperture لن يعمل بعد الآن في إصدارات MacOS التي ستصل بعد MacOS Mojave. وهذا يشمل الإصدار الجديد من نظام MacOS الذي سيصل في وقت لاحق من هذا العام.

يجب على المستخدمين الذين يرغبون في مواصلة الوصول إلى مكتبات Apple Aperture الخاصة بهم بعد ذلك إما ترحيلها إلى Photos أو Adobe Lightroom Classic. وحقيقة أن شركة آبل ستقوم بذلك في الإصدارات المستقبلية من نظام MacOS يجب ألا يفاجئ أي شخص.

لم يتم تحديث التطبيق منذ ما يقرب من خمس سنوات ولم يتم عرضه للتحميل منذ حوالي أربع سنوات. لذلك كانت مسألة وقت فقط قبل أن تقوم شركة آبل بإزالة القابس عن تطبيق Apple Aperture. وبالتالي، هذا يعني أنه يجب على المستخدمين البدء في البحث عن بدائل لهذا التطبيق منذ الآن قبل أن يصل الإصدار الرئيسي المقبل من نظام MacOS، فنظام MacOS Mojave الحالي هو آخر إصدار من نظام التشغيل التابع لشركة آبل الذي سيعمل عليه تطبيق Apple Aperture.

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تقدم صفحة الدعم على الموقع الرسمي لشركة آبل على الويب عدة خيارات لأولئك الذين يتطلعون للإنتقال إلى تطبيق آخر. يتضمن ذلك ترحيل المكتبة إلى تطبيق Photos أو إلى Adobe Lightroom Classic. عند الانتهاء من ذلك، يتم الحفاظ على تنظيم المكتبة والبيانات الوصفية وإعدادات ضبط الصور مع بعض الاستثناءات.