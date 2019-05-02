شركة آبل تعترف بأن خفض أسعار هواتف iPhone تظهر نتائج أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - هل إرتكبت شركة آبل خطأً عندما قامت برفع أسعار هواتف iPhone؟ حسنًا، يعتقد البعض ذلك، وقد أقرت شركة آبل نفسها بذلك بهدوء من خلال خفض سعر هواتف iPhone في بعض الأسواق. لقد إتضح أنها خطوة ذكية لأنه في الهند، خطة خفض الأسعار بدأت تؤثي ثمارها.

خلال الحدث الذي كشفت فيه شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الثاني من سنتها المالية 2019، أقر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook بأنه عقب خفض الأسعار في الهند، كانت النتائج الأولية إيجابية. هذا أمر متوقع بالنظر إلى القانون الأساسي للعرض والطلب، حيث لا شك أن إنخفاض الأسعار سيرفع الطلب.

وقد سبق أن ذكرت شركة آبل أنها حققت نتائج إيجابية مماثلة في الصين بعد تخفيض الأسعار هناك أيضًا. ووفقا للسيد Tim Cook، فقد صرح بالقول : ” لقد أجرينا بعض التعديلات في الهند وشاهدنا بعض النتائج الأولية الجيدة. كل ما نقوم به، يعتبر نُصحًا لكل شيء نقوم به في المستقبل، لذلك نحاول أن نتعلم أفضل ما يمكننا القيام به وإدراجه في تفكيرنا “.

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وبطبيعة الحال، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بمراجعة أسعارها مع هواتف iPhone المستقبلية أم لا، على الرغم من أنها تبدو وكأنها يجب أن تكون خطوة واضحة. وتردد في الأونة الأخيرة أن iPhone XR يسيطر على مبيعات iPhone في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يشير إلى أن سعر iPhone قد وصل إلى درجة أن العملاء على إستعداد للتخلي عن ميزات معينة لتوفير بضع مئات من الدولارات.