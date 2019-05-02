شحنات آبل تشهد إنخفاضًا بنسبة 30% في الربع الأول، وهواوي تشهد نموًا بنسبة 50%

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف تقرير جديد صدر مؤخرًا من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق عن بعض التفاصيل الإضافية حول وضعية سوق الهواتف الذكية في الربع الأول من العام 2019. بين يناير ومارس، تم شحن 310.8 مليون هاتف ذكي، وهو ما يمثل إنخفاضًا قدره 6.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018. وعلى سبيل المقارنة، فقد إنخفضت شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من العام 2018 بنسبة 4.1 في المئة، وبنسبة 3.5 في المئة في الربع الأول من العام 2017، وبالتالي هذا يظهر أن الإنخفاض يزداد حدة مع كل عام جديد.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ إنخفاض حيث إنخفضت الشحنات بنسبة 15 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويواصل المستهلكين في الولايات المتحدة الإحتفاظ بهواتفهم الذكية لفترة أطول من المعتاد على الرغم من كون الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الأسواق في العالم. وبخصوص هذا الموضوع، صرح مدير قسم الأبحاث في شركة IDC، السيد Anthony Scarsella بالقول :

” يستمر المستهلكون في التمسك بهواتفهم لفترة أطول من ذي قبل، حيث أن الطرازات الحديثة ذات التكلفة الباهظة لا توفر حافزًا كبيرًا لإنفاق المزيد من الدولارات من أجل الترقية. وعلاوة على ذلك، فإن إنتظار وصول هواتف 5G يمكن أن يجعل المستهلكين ينتظرون حتى تصبح كل من الشبكات والأجهزة جاهزة للوقت المثالي في العام 2020 “.

لا تزال شركة سامسونج في المرتبة الأولى بعدما تمكنت من شحن 71.9 مليون هاتف ذكي، على الرغم من إنخفاض شحناتها بنسبة 8.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تحتل شركة Huawei المرتبة الثانية، ولكنها تقترب بسرعة من تجاوز سامسونج. وشهدت الشركة الصينية زيادة بنسبة 50.3 في المئة على مستوى شحنات الهواتف الذكية لتصل إلى 59.1 مليون وحدة بعدما تمكنت من شحن 39.2 مليون وحدة فقط في العام الماضي.

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تحتل آبل المرتبة الثالثة في القائمة بعدما نجحت في شحن 36.4 مليون وحدة فقط. ومع ذلك، فقد تلقت شركة آبل ضربة قوية بعدما إنخفضت شحناتها بنسبة 30 في المئة من 52.2 مليون وحدة في الربع الأول من العام 2018، وهو أكبر إنخفاض تتكبده إحدى الشركات الستة الأولى في هذا الربع.

تتأرجح كل من Huawei و Apple بين المركزين الثاني والثالث خلال العام 2018. إستنادًا إلى المسار الحالي لشركة آبل، فنحن نتوقع أن تظل Huawei في المرتبة الثانية أو حتى الوصول إلى المرتبة الأولى في العام 2019.

آبل ليست الوحيدة التي تشعر بحرارة المنافسة، فقد شهدت شحنات Xiaomi هي الأخرى إنخفاضًا بنسبة 10.2 في المئة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة، بينما تراجعت شحنات شركة Oppo التي تحتل المرتبة الخامسة بنسبة 6 في المئة. وكما هو الحال مع شركة Huawei، فقد شهدت شركة Vivo بدورها زيادة في الشحنات بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 23.2 مليون وحدة.

على الرغم من التراجع الكلي في السوق، فإن Huawei تمضي قدمًا بالفعل وتقترب من هدفها المتمثل في أن تصبح المصنّع الأول للهواتف الذكية في العالم بحلول العام 2021. وقد شهدت نمواً هائلاً على مدار الأعوام القليلة الماضية وقادت الابتكار بين الشركات المصنعة الصينية، سواء على مستوى التصميم أو جودة الكاميرا.