هاتف Redmi الرائد القادم يظهر في ملصق مسريب مع كاميرا أمامية منبثقة، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تحب تأجيج الشائعات التي تحيط بأجهزتها القادمة. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت الشركة في الأيام القليلة الماضية بنشر مقطع فيديو تلمح من خلاله لقدوم هاتفها الرائد المقبل مع كاميرا أمامية منبثقة، على الرغم من أن تصريحات الإداريين في الشركة لم تتحدث عن شيء من هذا القبيل.

الآن، إذا كنت تشكك في صحة ذلك، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه تم اليوم تسريب صورة ترويجية لهاتف Redmi القادم والذي سيحمل إسم Redmi X على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهي لا تؤكد لنا فقط قدوم هذا الهاتف مع كاميرا أمامية منبثقة، وإنما تؤكد لنا أيضًا قدومه مع شاشة بإطار نحيف للغاية، ومع ثلاث كاميرات في الخلف.

المسرب الذي كان وراء تسريب هذه الصورة لم يذكر بشكل صريح ما إذا كانت هذه صورة تشويقية رسمية للهاتف Redmi X، ولكنها بالتأكيد تبدو كذلك. قد يقول البعض بأن الكاميرا الأمامية تبدو معدلة بشكل سيء، وكذلك المقدمة والتاريخ القديم الذي يظهر على الشاشة، وهو ما نشك في أن شركة Xiaomi ستفعله. ومع ذلك، نرى شعار Redmi في الخلف، كما أن الكاميرا الخلفية الثلاثية تبدو مختلفة قليلاً عن الكاميرا الخلفية الثلاثية المستخدمة في الهاتف Xiaomi Mi9، والذقن صغير أيضًا.

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لم تذكر العلامة التجارية الفرعية Redmi أي شيء بشأن هاتفها الرائد القادم، ولكننا نتوقع قدومه مع المعالج Snapdragon 855، وربما مع كاميرا 48 ميغابكسل نفسها المستخدمة في الهاتف Redmi Note 7 Pro، والتي تم التشويق لها أيضًا في الفيديو السابق. وإقترحت الشائعات أيضًا قدوم هاتف Redmi المقبل مع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ومع ذاكرة داخلية بحجم 128GB، وإقترحت أيضًا قدومه مع شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD.