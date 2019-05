شركة OnePlus تشوق لقدرات الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - في منتصف هذا الشهر، وبالضبط في اليوم 14 من شهر مايو الجاري، ستقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Plus. هذا الأخير جعلنا متحمسين للغاية لأنه سيكون أول هاتف ذكي من شركة OnePlus يستخدم ثلاث كاميرات في الخلف. الآن في سلسلة من الصور التي تم مشاركتها على شبكة تويتر، قامت شركة OnePlus بالتشويق لقدرات كاميرا الهاتف OnePlus 7 Pro.

في الصور التي تمت مشاركاتها على شبكة تويتر تم التلميح إلى نوعية الكاميرات الثلاثة التي تم إستخدامها في الهاتف OnePlus 7 Pro. وعلى ذكر ذلك، فواحدة من هذه الصور الثلاثة تكشف لنا بوضوح أن إحدى الكاميرات الثلاثة ستضم عدسة واسعة الزاوية مما يجعلها مثالية للمناظر الطبيعية، في حين تكشف لنا إحدى الصور الأخرى أن الكاميرا الثانية في الهاتف OnePlus 7 Pro ستضم عدسة عادية. أما بخصوص الصورة الثالثة والأخيرة، فهي تكشف لنا بأن بالكاميرا الثالثة والأخيرة في ظهر الهاتف OnePlus 7 Pro ستضم عدسة مقربة.

على ما يبدو، هذه الصور غير محررة وخرجت من الكاميرا مباشرة. ما أعجبنا أكثر هو الصورة المقربة التي يبدو أنها تمكنت من الإحتفاظ بقدر لا بأس به من التفاصيل. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه الكاميرا المقربة ستعادل أداء الكاميرات المقربة في الأجهزة المنافسة مثل Huawei P30 Pro أم لا، ولكن هذه الصور تظهر بالتأكيد أن شركة OnePlus تكثف جهودها، ولكن سيتعين علينا الإنتظار حتى نقوم بإختبار الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف OnePlus 7 Pro قبل أن نطلق أحكامنا.

عمومًا من المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في اليوم 14 من شهر مايو الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

Get closer to the action!

Shot on OnePlus 7 Pro.#OnePlus7Series

Launching May 14. https://t.co/Q0eAKsxnw4 pic.twitter.com/53KWiM6olE