بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول 5 أيام من رمضان

مصراوي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بحالة الطقس على البلاد خلال الفترة من الأحد 5 مايو، وحتى الجمعة الموافق 10 مايو، والتي تتزامن مع الأسبوع الأول لشهر رمضان المبارك.
وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس الإدارة الهيئة، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ يوم الأحد، لتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد، يوم الاثنين المقبل، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتروح من 5 إلى 6 درجات.
ويسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، معتدل...
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