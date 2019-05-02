جوجل تتيح إمكانية حذف سجل المواقع وأنشطة الويب تلقائيًا

قالت شركة جوجل يوم الأربعاء إنها ستسمح للمستخدمين قريبًا بحذف سجل المواقع الجغرافية وأنشطة الويب والتطبيقات القديمة التي تحتفظ بها الشركة عادةً لكل من يستخدم خدماتها.

وفي الوقت الراهن، يجب على المستخدمين أن يتذكروا دائمًا فعل ذلك بأنفسهم عن طريق حذفها يدويًا أو تعطيلها تمامًا. ولكن إن قرر المستخدم إيقاف تشغيل سجل الماوقع أو أنشطة الويب، فإن ذلك يؤثر على تجربته على جوجل، إذ إن الشركة لن تستطيع تقديم أفضل التوصيات والنتائج.

وقالت عملاقة البحث الأمريكية في منشور على مدونتها: إلى جانب الطريقة الحالية لحذف سجل المواقع وأنشطة الويب يدويًا، “إننا نعلن عن ضوابط للحذف التلقائي التي سوف تسهل عليك إدارة بياناتك”.

وأوضحت جوجل أنه يمكن اختيار حد زمني للوقت الذي تحتفظ فيه بسجل المواقع وأنشطة الويب، ويمكن اختيار الحد الزمني: 3 أو 18 شهرًا، ثم إن أي بيانات أقدم من الحد المُختار سوف تُحذف من الحساب تلقائيًا وباستمرار. هذا؛ وسوف يبدأ طرح الميزة الجديدة خلال الأسابيع القادمة.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد نحو أسبوع من رسالة بعثها كبار المشرعين الأمريكيين إلى المدير التنفيذي لشركة جوجل، بشأن المخاوف التي أثارها تقرير حديث عن أن الشركة تحتفظ بقاعدة بيانات ضخمة؛ تُعرف باسم “سرداب المستشعر” SensorVault، وتحتوي على معلومات دقيقة عن المواقع الجغرافية لمئات الملايين من الأجهزة.

وجاءت الرسالة بعد التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل المنصرم، والذي كشف عن أن قاعدة البيانات تشتمل على معلومات المواقع لكل جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وفي بعض الحالات؛ فإن المعلومات المخزنة يعود تاريخها إلى عام 2009.