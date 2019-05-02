افضل العاب تعتمد على الذكاء لأجهزة Android لعام 2019

العاب نظام Android متنوعة و عديدة. و مسلية بشكل كبير. منها الالعاب الخاصة بالسيارات. او الاعاب جماعية تلعبها على الإنترنت Online. او في ما يخص هذا الموضوع العاب تعتمد على الذكاء. الألعاب التي تعتمد على الذكاء على نظام Android ليست فقط مجرد الغاز يجب حلها فقط. بل يمكن ان تكون اللعبة مبنية على خريطة ما. او على الأوهام البصرية. الأمر مسلي اذا فكرت به. و لذلك فهذا الموضوع عن افضل الالعاب التي يمكن لعبها معتمداً على ذكائك في اللعب. الألعاب في هذا الموضوع يشمل افضل الألعاب حتى الآن. و ليس الألعاب التي اُصدرت هذا العام فقط

Monument Valley

لعبة من جزئين. و اي جزئين. لعبة Monuement valley بجزئيهاً من اذكى الألعاب التي يمكنك لعبها. و اصعبها ايضاً. اللعبة ليست مجرد لغز يتم حله. او نقاط توصيل توصلها ببعضها البعض. اللعبة تعتمد بشكل كبير على الاوهام البصرية. ان لم تنظر جيداً فلن تستطيع حل اللغز و لن تستطيع الإنتصار. كل الفكرة بأنك تلعب بشخصية في اللعبة. مطلوب منك ان تصل من نقطة بداية الى نقطة نهاية في المسار امامك. الطريق بالكامل لغز. لغز يعتمد على ان تنظر جيداً. هي لعبة ممتعة. ليست مجانية و لكنها تستحق ثمنها

The Room

لعبة مكونة من اربعة اجزاء. و هي ليست للأذكياء. هي للأذكياء جداً. اللعبة تعتمد على قدرتك في فك الرموز و التلميحات المختلفة. و على قدرتك في ملاحظة الروابط بين العناصر التي امامك. حيث انك تكون في مكان ما به غرف عديدة. مطلوب منك حل كل الغاز الغرفة لتدخل للغرفة التي تليها و هكذا. حتى تنتهي من كل الغرف بشكل كامل. لعبة The Room شهدت شهرة عالية بسبب تعقيدها العال. و هي من افضل الالعاب التي تعتمد على الذكاء. اللعبة ليست مجانية ايضاً. لكن ان كنت من محبي الالعاب الذكية فستحب شرائها

Agent A

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هل جربت ان تكون جاسوساً؟ هذه اللعبة ستحقق رغبتك في ذلك. كلعبة ذكاء اخرى. انت جاسوس و يجب ان تهرب من غرفة انت بها. عن طريق حل الألغاز الموجودة بهذه الغرفة. الألغاز موجودة في كل شئ. هناك 5 مراحل لهذه اللعبة. كل مرحلة تسمى Chapter. لتنتصر في هذه اللعبة يجب عليك حل هذه المراحل الخمسة كاملة. لعبة Agent A ليست مجانية ايضاً. لكنها لعبة ذكية و ستعجبك

The House of Da Vinci

كان ليوناردو دافنشي رساماً بارعاً جداً. و فناناً عظيماً تحب ان تشاهد لوحاته. و لكنه كان ايضاً مخترعاً عظيماً. و عبقرياً في الألغاز. و الألغاز الميكانيكية عموماً. و هنا لعبة The House of Da Vinci. انت امام مجموعة الغاز انشأها لويناردو دافنشي نفسه. قصة اللعبة بأن دافنشي قد اختفى. و انت تبحث عن دليل يوصلك اليه في انحاء منزله. و لكنك تقابل عدة الغاز صعبة انشأها ليوناردو. يجب عليك حلها حتى تستطيع الوصول اليه.

Relic Seeker

اذا ترجمت اسم هذه اللعبة يصبح: الباحث عن الألغاز. و هذه هي اللعبة. في بقايا قديمة. و انت مستكشف آثار تريد استكشاف هذه البقايا. و لكنك لا تستطيع الإستكشاف بسهولة. انت تحتاج لحل العديد من الألغاز الموجودة بهذه البقايا لتستطيع استكشافها بالكامل. كالعادة هي الغاز ميكانيكية بشكل اكبر. و تعتمد بشكل كبير على ذكائك. فبدون التفكير العميق لن تستطيع حل هذه الألغاز نهائياً.