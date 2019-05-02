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انت الان تتابع تفاصيل خبر "آبل" تتخلى عن أبرز أجهزتها الذكية.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 12:55 مساءً - أعلنت شركة "آبل"، اليوم الأربعاء، استبعاد جهازها اللوحي "آيباد 2"، وأوقفت عمليات الصيانة عنه، وذلك بعد أن صنّفته ضمن إصداراتها القديمة.
وقالت إنها لن تمد متاجرها الرسمية بقطع غيار أصلية للجهاز المذكور، باستثناء تركيا وولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ بسبب الاتفاقيات المحلية حتى 2021.
وأكد موقع "MacRumors" أن الشركة اعتبرت "آيباد 2" ضمن المنتجات القديمة التي صُنعت منذ أكثر من 7 سنوات، وأصبحت غير مؤهلة للخدمة.
وكشف الموقع الإلكتروني عن مذكرة داخلية لشركة "آبل"، تعود لشهر مارس الماضي، تتضح فيها خطط الشركة لتجاهل طراز "آيباد 2"، نهاية أبريل الماضي.
وكان المؤسس الشريك لشركة "آبل"، ستيف جوبز، كشف عن "آيباد 2" في 2011، ضمن منتجات الشركة الجديدة، وقد حقق بيعه أرباحاً مرتفعة.
والجهاز تميّز بمعالج أيه 5 ثنائي النوى، بسرعة 1 جيجا هرتز، وكاميرا أمامية وأخرى خلفية، وإخراج الفيديو إلى التلفاز بجودة p1080.
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