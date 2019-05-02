شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد غرامة 5 مليارات دولار.. فيس بوك يسعى للتسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتفاوض لجنة التجارة الفيدرالية FTC مع فيس بوك للوصول إلى تسوية من شأنها استحداث مناصب جديدة بالشركة لتعزيز ممارسات الخصوصية الخاصة بها، وفقًا لشخصين على علم بالمحادثات.

ووفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تاميز" وافق فيس بوك على إنشاء لجنة خصوصية لحماية بيانات مستخدميه، بالإضافة إلى اختيار مسئول خارجى يتم تعيينه من قِبل الشركة وFTC، كما قال أحد المصادر إن الشبكة الاجتماعية ستعين أيضًا مسئول تنفيذى رئيسى - يمكن أن يكون رئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج - للإشراف على جهود الخصوصية.

وتعد هذه الالتزامات المقترحة جزء من المفاوضات بين الوكالة وفيس بوك لتسوية انتهاكات الخصوصية، إذ يناقش الطرفان طيلة الأشهر الماضية المزاعم الخاصة بأن فيس بوك انتهك مرسوم الموافقة على الخصوصية لعام 2011، وخلال الأسبوع الماضى أعلنت الشبكة الاجتماعية أنها من المتوقع أن يتم تغريمها من قبل الوكالة مبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، ما سيكون بمثابة عقوبة مالية ضخمة من جانب الولايات المتحدة ضد شركة تكنولوجية.

وتتم متابعة محادثات التسوية باعتبارها مخططًا محتملاً للخصوصية فى الولايات المتحدة فى وقت ينتقد فيه بشدة سياسات المنافسة والعمل وسرية الخصوصية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل Google وAmazon وFacebook وTwitter، إذ تم انتقاد الوكالة على نطاق واسع فى الماضى بسبب الرقابة المحدودة على الشركات.