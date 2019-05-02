شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تشدد الإجراءات ضد انتهاك قرصنة الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأمن العام فى الصين التعاون مع بعض الدول للقضاء على انتهاك حقوق النشر وقرصنة الأفلام. وذكرت صحيفة "تشاينا ديلى" الصينية على الإنترنت أن السلطات تعمل على استهداف مواقع على الشبكة الإلكترونية تروج للسرقة عبر خوادم فى الخارج. وقال لى جينجشينج، مدير مكتب الإدارة الأمنية بالوزارة، إن الصين اعتقلت 251 مشتبها به واتخذت إجراءات صارمة ضد 25 حالة سرقة أفلام منذ فبراير الماضى، وبلغ حجم الأموال المعنية فى هذه الحالات حوالى 230 مليون يوان (2ر34 مليون دولار أمريكي). وقال لى إن "القرصنة تنتهك بشكل خطير مصالح منتجى الأفلام والمستثمرين، وتعيق بشدة تحسين الجودة فى صناعة السينما فى الصين".

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