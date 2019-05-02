الأرصاد تكشف: صدمة الطقس في أول أيام رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل تشهد موجة حارة أخرى تصل ذروتها يومي الأحد والاثنين مع بداية شهر رمضان الكريم.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن الموجة الحارة الحالية تبدأ في الانحسار بداية من يوم الجمعة؛ حيث تنخفض درجات الحرارة 7 درجات، اعتبارًا من الخميس والجمعة، تصل إلى المعدل الطبيعي حتى يوم السبت، لتضرب البلاد موجة حارة أخرى يومي الأحد والاثنين.

وتابع: الموجة الحارة تصل ذروتها يوم الاثنين وستتراوح درجات الحرارة بين 38 - 39 درجة...