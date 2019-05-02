كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل تشهد موجة حارة أخرى تصل ذروتها يومي الأحد والاثنين مع بداية شهر رمضان الكريم.
وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن الموجة الحارة الحالية تبدأ في الانحسار بداية من يوم الجمعة؛ حيث تنخفض درجات الحرارة 7 درجات، اعتبارًا من الخميس والجمعة، تصل إلى المعدل الطبيعي حتى يوم السبت، لتضرب البلاد موجة حارة أخرى يومي الأحد والاثنين.
وتابع: الموجة الحارة تصل ذروتها يوم الاثنين وستتراوح درجات الحرارة بين 38 - 39 درجة...
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف: صدمة الطقس في أول أيام رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.