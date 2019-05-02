14 رائد أعمال بقطاع التقنية وأعمارهم عند إنشاء شركاتهم…

تُعتبر الفترة من بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن؛ من أهم الفترات في تاريخ قطاع التقنية، حيث شهدت ازدهار الكثير من الشركات العاملة بمجالات التقنية المختلفة، كما شهدت ظهور العديد من رواد الأعمال الذين استطاعوا تكوين ثروات تقدر بمليارات الدولارات بالرغم من صغر أعمارهم.

وعلى الرغم من أن هناك عددًا من رواد الأعمال بقطاع التقنية استطاعوا تحقيق نجاحات وثروات هائلة من أول مرة قاموا فيها بتأسيس شركاتهم، إلا أن هناك العديد منهم تمكن من تحقيق ذلك؛ بعد تأسيس ثاني أو ثالث شركة، فمثلا: تمكن مارك زوكربيرج من تحقيق نجاح عالمي من أول مرة بعد تأسيس فيسبوك، بينما تطلب الأمر من آخرين مثل: إيلون ماسك، وجاك دورسي المحاولة أكثر من مرة لتحقيق ذلك.

سنستعرض اليوم قائمة تضم 14 من أهم رواد الأعمال بقطاع التقنية توضح أعمارهم عندما قاموا بإنشاء أول شركة في حياتهم:

1- لاري إليسون Larry Ellison:

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العمر عند تأسيسه لأول شركة: 32 عام.

تاريخ التأسيس: 1977.

بعد تركه للدراسة بالجامعة عَمِل إليسون بعدة وظائف ساعدته على اكتساب خبرات واسعة بالكمبيوتر والبرمجة، ثم قام مع إثنين من زملائه – إيد أوتس Ed Oates، وبروس سكوت Bruce Scott – بتأسيس شركة تُسمى Software Development Laboratories، ونجحوا في توقيع عقد مع المخابرات المركزية الأمريكية CIA لبناء قاعدة بيانات أُطلق عليها إسم أوراكل، الذي أصبح فيما بعد إسم الشركة.

2- جيف بيزوس Jeff Bezos:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 30 عام.

تاريخ التأسيس: 1994.

ترك بيزوس عمله بشركة D.E. Shaw، من أجل إنشاء شركته الخاصة أمازون، والتي بدأت كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت، ثم تحولت فيما بعد لتصبح أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم.

3- جاك ما Jack Ma:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 29 عام.

تاريخ التأسيس: 1994.

ترك جاك وظيفته كمدرس للغة الإنجليزية بجامعة محلية صينية، من أجل إنشاء شركة ترجمة تُدعى Haibo، وعندما زار الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 لأول مرة بدأ في التفكير في إنشاء مشروع له علاقة بالإنترنت، وقد أسس بعد ذلك شركة علي بابا الرائدة الآن في مجال التجارة الإلكترونية.

4- جيري يانج Jerry Yang:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 25 عام.

تاريخ التأسيس: 1994.

التقى يانج بديفيد فيلو الشريك المؤسس لشركة ياهو في أحد المحاضرات الدراسية بجامعة ستانفورد، حيث كانا يدرسان هناك لنيل درجة الدكتوارة في مجال الهندسة الكهربية، وقد قاما بالعمل على تأسيس ياهو كمشروع جانبي لشغفهما الشديد بالإنترنت.

5- لاري بيج Larry Page:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 25 عام.

تاريخ التأسيس: 1998.

تقابل بيج مع سيرجي برين لأول مرة في جامعة ستانفورد، وبعد ذلك أصبحا صديقين مقربين حيث جمعتهما الدراسة لنيل درجة الدكتوراة من الجامعة، ولكنهما تركا الدراسة بالجامعة، واشتركا بعد ذلك في تأسيس شركة جوجل.

6- إيلون ماسك Elon Musk:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 24 عام.

ثاريخ التأسيس: 1995.

قام إيلون ماسك بالتعاون مع أخيه كيمبال لتأسيس شركة Zip2، والتي كانت توفر دليلًا إلكترونيًا للمدن لصحف مثل: نيويورك تايمز، و شيكاغو تريبيون، وبعد 4 سنوات من تأسيسها قامت شركة Compaq بالاستحواذ عليها، ثم قام بعد ذلك بتأسيس العديد من شركات التقنية الشهيرة مثل: باي بال، وسبيس إكس، وسولار سيتي، وغيرها.

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7- ماسايوشي سون Masayoshi Son:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 24 عام.

تاريخ التأسيس: 1981.

كان سون مليونيرًا حتى قبل مشاركته في تأسيس شركة سوفت بنك، عندما كان عمره 24 عامًا، حيث استطاع تكوين ثروته من مصدرين مختلفين، فقد كان يقوم بتأجير منصات ألعاب الفيديو للمطاعم المحلية والبارات، كما كان يعمل على تطوير جهاز ترجمة إلكتروني بحجم الجيب، وباعه إلى شركة شارب اليابانية عام 1979.

8- بيير أوميديار Pierre Omidyar:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 23 عام .

تاريخ التأسيس: 1991.

بعد مرور سنوات قليلة على تخرجه من الجامعة، قام أوميديار بالمشاركة في تأسيس شركة تُدعى Ink Development، وكانت متخصصة في مجال تطوير حلول الحوسبة التي تعتمد على الأقلام الإلكترونية Pen-based computing، والتي أُعيد هيكلتها للعمل بمجال التسوق عبر الإنترنت تحت اسم eShop، حيث اشترتها مايكروسوفت عام 1996 بسعر 50 مليون دولار. وقبل إتمام الصفقة كان أوميديار قد أسس شركته الجديدة eBay.

9- جاك دورسي Jack Dorsey:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 23 عام.

تاريخ التأسيس: 1999.

قام دورسي بتأسيس شركة تُدعي dNet بالتعاون مع جريج كيد، وكانت هذه الشركة متخصصة في توصيل المشتريات عبر الإنترنت في اليوم نفسه للعملاء، وبالرغم من تمكنهما من الحصول على أول دفعة تمويل من بعض المستثمرين الملائكة Angel Investors، إلا أن الشركة فشلت ولم تستمر في العمل، وقام دورسي بتأسيس تويتر بعد ذلك بحوالي 6 سنوات.

10- إيفان شبيغل Evan Spiegel:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 22 عام.

تاريخ التأسيس: 2011.

قدم شبيغل فكرة تطبيق سناب شات لأول مرة كاقتراح لمشروع عملي بجامعة ستانفورد، ولكن فكرة المشروع لم تلقى قبولًا، وبعد ذلك بعدة شهور قام شبيغل واثنان من زملائه – الشريكان المؤسسان للتطبيق بوبي مورفي، وريجي براون – بإطلاق سناب شات تحت إسم Picaboo في البداية.

11- مايكل ديل Michael Dell:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 21 عام.

تاريخ التأسيس: 1984.

أسس مايكل ديل أول شركة في حياته وهي شركة ديل Dell؛ أثناء إقامته بالمدينة الجامعية بعد التحاقه للدراسة بجامعة تكساس، حيث بدأ في نشاط تجارة أجهزة الكمبيوتر، وما لبث أن أقنع والديه بتركه للجامعة للتفرغ لشركته الناشئة.

12- ستيف جوبز Steve Jobs:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 21 عام.

تاريخ التأسيس: 1976.

كان لدى جوبز وصديقه ستيف وزنياك شغف كبير بمجالات التقنية وخصوصًا الكمبيوتر، وقد عملا مع بعض بالفعل في عدة مشاريع تقنية صغيرة، قبل أن يدفعهما شغفهما الكبير بالكمبيوتر إلى تأسيس شركة آبل.

13-مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 19 عام.

تاريخ التأسيس: 2004.

أَطلق زوكربيرج فيسبوك لأول مرة من غرفته بالمدينة الجامعية في جامعة هارفارد عندما التحق بها للدراسة، ولكنه ترك الدراسة بالجامعة بعد ذلك ليتفرغ لتطوير فيسبوك.

14- بيل جيتس Bill Gates:

العمر عند تأسيسه لأول شركة: 16 عام.

تاريخ التأسيس: 1972.

قام بيل جيتس بتأسيس شركة Traf-o-Data؛ حينما كان عمره 16 عامًا فقط قبل إتمام دراسته الثانوية، وذلك بالتعاون مع صديقه بول آلان، وقد كان مجال عملها يدور حول أتمتة تحليل البيانات المرورية للطرق في واشنطن.

ظلت هذه الشركة قائمة حتى بعد قيامهما بتأسيس شركة مايكروسوفت، ولكنها توقفت عن العمل بعد ذلك، حيث فضلا تركيز جهودهما على شركتهما الجديدة.