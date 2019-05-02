معاناة إل جي مستمرة في مجال الهواتف الذكية

تستمر معاناة شركة إل جي فيما يتعلق بالهواتف الذكية، إذ مرّ حتى الآن خمسة أرباع منذ أن قامت ذراع الاتصالات المحمولة لشركة إل جي بتحسين أرقام مبيعاتها، مع استمرار هبوط مبيعات الوحدة للربع الأول من العام المالي 2019، وذلك حسبما أعلنت الشركة.

وسجلت وحدة الاتصالات المحمولة 1.5 تريليون وون (1.34 مليار دولار) في المبيعات بين شهري يناير، ومارس، بانخفاض قدره 30 في المئة على أساس سنوي، و 11 في المئة على أساس فصلي.

في حين بلغت خسائرها التشغيلية 204 مليارات وون (181.05 مليون دولار)، بزيادة 72 مليار وون (61,934 مليون دولار) عن الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة: إنها قلصت خسائرها التشغيلية الفصلية مع استمرارها في إعادة بناء أعمالها في مجال الهواتف الذكية، وحسنت نتائج التشغيل مقارنة بالربع السابق، وذلك نتيجة لهيكلة أفضل للأعمال.

وتوقعت إل جي أن يضيف إطلاق هاتفها الذكي الداعم لشبكات الجيل الخامس LG V50 ThinQ 5G زخمًا إيجابياً لنتائج الربع الثاني، بينما سيساعد نقل مركز تصنيع الهواتف الذكية من كوريا الجنوبية إلى فيتنام في تحسين الربحية، وقدرتها التنافسية العالمية.

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وأشارت الشركة إلى أن السبب في انخفاض المبيعات يعزى إلى تباطؤ الطلب، والتوسع العالمي في صناعة الأجهزة الصينية، حيث تعلق آمالها على تقنية شبكات الجيل الخامس 5G من أجل إحداث نقلة نوعية في وحدة الاتصالات المحمولة.

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وتراجع قسم الهواتف المحمولة من إل جي على مدار عام 2018، حيث استحوذت مبيعاته على 8 تريليونات وون (6,881 مليارات دولار) بالمقارنة مع 11.7 ترليون وون (10,064 مليارات دولار) أُفصِحَ عنها عام 2017.

وسجلت وحدة الاتصالات المحمولة في العامين الماليين الكاملين خسائر تشغيلية بلغت 790 مليار وون (679,565 مليون دولار)، و 717 مليار وون (616,770 مليون دولار) على التوالي.

وتأكد الأقسام الأخرى أن الشركة الكورية الجنوبية ما تزال في وضع جيد، إذ بلغ إجمالي الإيرادات 14.92 تريليون وون كوري (13.27 مليار دولار)، بانخفاض قدره 1.4 في المئة مقارنةً بالعام الماضي، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 900.6 مليار وون كوري (801.25 مليون دولار).

ويعني ذلك أنها ما تزال قادرة على تحمل تكاليف قسم الهواتف المحمولة الذي يكافح حتى يجد طريقه إلى الربحية، لكنها حذرت من أن سياسات حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية في الولايات المتحدة يمكن أن تؤذيها في المستقبل.

وسجلت وحدة الأجهزة المنزلية مبيعات بلغت 5.47 تريليونات وون كوري (4.86 مليارات دولار أمريكي)، وأرباحًا تشغيلية بلغت 727.6 مليار وون كوري (647.3 مليون دولار أمريكي)، وكانت مسؤولة عن ثلث الإيرادات، وأكثر من 80 في المئة من الدخل التشغيلي.

وحققت وحدة الترفيه المنزلي مبيعات بلغت 4.02 تريليونات وون كوري (3.58 مليارات دولار أمريكي)، وأرباحًا تشغيلية بلغت 346.5 مليار وون كوري (308.27 ملايين دولار أمريكي)، بانخفاض قدره 3 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بسبب ضعف الطلب الموسمي، وعدم وجود أحداث رياضية عالمية.