الهاتف OnePlus 7 Pro يظهر في إختبارات الأداء مع مواصفاته التقنية الأساسية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في اليوم 14 من شهر مايو الجاري. وحتى ذلك الحين، فلا تزال المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذين الهاتفين تشق طريقها إلى الويب. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف OnePlus 7 Pro في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته الأساسية.

ووفقا للبيانات المدرجة في قاعدة بيانات Geekbench، فالهاتف OnePlus 7 Pro يضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، كما أنه يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف حقق 3526 نقطة في إختبار النواة الواحدة، ونحو 11101 نقطة في إختبار النوى المتعددة.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد كذلك بأن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم أيضًا شاشة OLED منحنية الطرفين بدقة +Quad HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيكون متوفرًا بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/128GB و 8GB/256GB و 12GB/256GB.

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عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في منتصف هذا الشهر. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.