شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 260 ألف مشترك بكوريا الجنوبية فى تقنية الجيل الخامس 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة فى كوريا الجنوبية أن عدد المواطنين الذين اشتركوا فى تقنية الجيل الخامس "جى 5 " بلغ 260 ألف شخص، مع تحرك البلاد بسرعة لتلبية طلبات المستهلكين بشكل أفضل فى هذه الخدمة، التى تمثل ثورة فى مجال الاتصالات.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز)، على موقعها الإلكترونى، أن كوريا، التى تعد رابع أكبر اقتصاد فى آسيا، أول دولة فى العالم تطلق خدمات الجيل الخامس الكاملة فى 3 أبريل الماضى، مشيرة إلى أن نظام الاتصالات الجديد يوفر سرعات اتصال فائقة السرعة فى زمن انتقال منخفض مع القدرة على توصيل العديد من الأجهزة دون تعطل الشبكة.