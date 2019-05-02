Oculus Rift S و Oculus Quest متاحتين الآن للطلب المسبق مقابل 399$

فاطمة أيت طالب - دبي -
لطالما إنتظر عشاق شركة Oculus لمعرفة متى ستقوم الشركة بإطلاق خوذات الواقع الإفتراضي Oculus Rift S و Oculus Quest. حسنًا، يبدو أن فترة الإنتظار ستنتهي قريبًا، فقد أكدت لنا الشركة اليوم أنه سيتم إتاحة خوذات الواقع الإفتراضي هذه للطلب المسبق إبتداء من اليوم بسعر 399$ علمًا أنه سيتم البدء بشحن هذه الخوذات إلى 22 دولة في وقت لاحق من شهر مايو الجاري.
Oculus Rift S هي نسخة محسنة من خوذة Oculus Rift التي تم إصدارها في العام 2016. وهي تستبدل كاميرات التتبع في الطراز السابق بتقنية التتبع الداخلية. تم إجراء بعض التحسينات على التصميم كذلك بحيث أصبحت الخوذة مريحة أكثر عندما يتم إرتداؤها.
أما بخصوص Oculus Quest، فهي عبارة عن خوذة مستقلة للواقع الإفتراضي تم الكشف عنها لأول مرة في العام الماضي. الشيء المميز في هذه الخوذة أنها لا تحتاج إلى حاسوب منفصل أو كاميرات تتبع خارجية لتعمل، فهي تأتي مع المعالج الخاص بها وكافة العتاد المطلوب لتعمل على نحو مستقل.
كما حدث مع خوذات الواقع الإفتراضي السابقة التابعة لشركة Oculus، فهذه الخوذات الجديدة ستكون متاحة للشراء من خلال الموقع الرسمي للشركة، ومن خلال العديد من المتاجر الإلكترونية مثل Amazon. في حين سيكون بإمكان العملاء طلب هذه الخوذات بشكل مسبق الآن، فلن يتم شحن الطلبات للعملاء حتى اليوم 21 مايو على أقل تقدير.
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