فاطمة أيت طالب - دبي - نعتقد بأن شركة سامسونج لا تزال تشعر بمرارة الفشل الذريع الذي تكبدته مع الهاتف Galaxy Note 7، ولكن لا شك أن الشركة الكورية الجنوبية تعلمت بالتأكيد من أخطائها. ومع ذلك، فنحن على يقين من أننا لا نستطيع أن نكون الوحيدين الذين يشعرون بعدم الإرتياح إلى حد ما كلما سمعنا تقارير عن إشتعال النيران في هواتف سامسونج.
لسوء الحظ، هذا ما حدث في كوريا الجنوبية حيث قال مستخدم كوري لوكالة الأنباء AFP المحلية أن الهاتف Galaxy S10 5G الخاص به إشتعلت فيه النيران بشكل مفاجئ. وقال هذا المستخدم لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية المذكورة آنفًا : ” كان هاتفي على الطاولة عندما بدأت رائحة الإحتراق والدخان تتصاعد من الهاتف. إضطررت لإسقاطه على الأرض عندما لمسته لأنه كان ساخنًا جدًا “.
الآن لكي نكون منفصين، فنحن لا نعتقد بأننا ننظر إلى كارثة مماثلة لكارثة Galaxy Note 7، على الرغم من أن سبب إشتعال النيران في هذه الوحدة من Galaxy S10 5G لا يزال غير واضح. لسوء الحظ بالنسبة لهذا المستخدم، فيبدو أن شركة سامسونج لا تتحمل أي مسؤولية فيما يخص إحتراق الهاتف الخاص به ولن تعوضه عن الجهاز التالف.
وأبلغت الشركة وكالة الأنباء AFP أن هذا لم يكن جهازًا معطلاً، وأن ما حدث كان نتيجة لتأثير خارجي. ويشير هذا إلى أن الهاتف ربما يكون قد تم إسقاطه أو تعرض لضربة قوية بما فيه الكفاية لإحداث تضخم في البطارية الموجودة في الجهاز مما أدى إلى إحتراقها.
كانت هذه تفاصيل خبر Galaxy S10 5G يتعرض لإحتراق مفاجئ في كوريا الجنوية، وسامسونج ترفض تعويض العميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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