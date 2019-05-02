شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يخططون لاستخدام تكييفات الهواء لمكافحة التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون عن أنه يمكن الاستفادة من مكيف الهواء الذى يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة ليصبح جزءًا من الحل فى تخفيف الآثار الضارة لتغير المناخ، مع بعض التكنولوجيا المضافة.

وقال الخبراء ببحث نشره نيتشر كوميونيكيشنز من قبل باحثين من ألمانيا وكندا، إنه من خلال إعادة تجهيز أجهزة تكييف الهواء بالتكنولوجيا الحالية، يمكن للأجهزة سحب ثانى أكسيد الكربون من الهواء واستخدام المركب الذى تم التقاطه لإنتاج وقود سائل صناعي.

وعلى الرغم من أن الفكرة قد تبدو بعيدة المنال، فقد تم استخدام تقنية احتجاز الكربون لبعض الوقت لتخفيف تلوث الهواء.

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تتضمن العديد من هذه التقنيات أيضًا عملية "العزل" وترسل ثانى أكسيد الكربون إلى الأرض بدلاً من الهواء، إذ يقول فريق آخر من العلماء أن أحد الإنجازات الحديثة، والتى كانت أكثر كفاءة بآلاف المرات فى التقاط ثانى أكسيد الكربون من الأشجار - الممتص الرئيسى للغاز - تتمثل فى القدرة على فلترة الاحتباس الحرارى وتحويله إلى وقود صناعى بقليل من الطاقة نسبيا.

ومن خلال تحويل وحدات تكييف الهواء فى جميع أنحاء العالم إلى مصيدة مصغرة للكربون وفلتر وقود اصطناعية، يمكن أن تتجنب الأرض تأثير الضارة حول العالم بحلول عام 2050.