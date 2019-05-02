ظاهرة غريبة في طقس اليوم: حرارة شديدة وأمطار وأتربة على بعض المناطق

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 23 35

دمنهور 22 33

الإسكندرية 19 26

بلطيم 18 26

مطروح 18 24

السلوم 17 25

سيوة 22 33

بورسعيد 20 26

دمياط 20 25

الزقازيق 23 36

الإسماعيلية 21 35

السويس 20 36

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العريش 20 28

رفح 19 27

رأس سدر 24 36

نخل 18 38

نويبع 26 36

طابا 23 35

كاترين 16 32

الطور 21 35

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 26 40

مرسى علم 25 41

الفيوم 24 39

بني سويف 24 39

المنيا 23 41

أسيوط 24 41

سوهاج 24 41

قنا 24 42

الأقصر 25 42

أسوان 25 42

أبوسمبل 26 41

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 22 35

أبو رماد 22 33

حلايب 23 32

رأس حدربة 24 32