شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن ميزة لحذف سجل الموقع تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة للحذف التلقائى لبيانات سجل الموقع والويب، فبدلاً من الاضطرار إلى التخلص منها يدويًا، ستسمح الميزة الجديدة لمستخدمى جوجل باختيار وقت، إما ثلاثة أشهر أو 18 شهرًا ليتم حذفها تلقائيًا.

ووفقًا لموقع Cnet الأمريكى، تعطى جوجل مستخدميها أيضًا خيار عدم حذف البيانات سوى يدويًا، كما لا يزال بإمكانك أيضًا اختيار إيقاف نشاط الويب والتطبيق من جوجل مؤقتًا.

بالإضافة إلى مساعدة جوجل فى الإعلانات، تتيح هذه البيانات للشركة أيضًا تقديم نتائج بحث وتوصيات أفضل فى تطبيقات مثل الخرائط.

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كما هو الحال مع عناصر تحكم بالخصوصية السابقة، يمكن العثور على ميزة الحذف التلقائى فى حسابك بجوجل، إذ تقول Google إن عناصر التحكم ستبدأ فى الظهور "فى الأسابيع المقبلة".

يأتى تحديث خصوصية Google فى الوقت الذى تواجه فيه الشركات التقنية تدقيقًا متزايدًا حول كيفية تعاملها مع بيانات المستخدم.