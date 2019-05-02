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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل أيام من انطلاقه.. كل ما تحتاج معرفته عن مؤتمر Google I/O 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن عقد جوجل لمؤتمرها السنوى للمطورين Google I/O 2019 والذى من المنتظر أن يشهد الكثير من الأحداث والتقنيات الجديدة، بما فى ذلك تقنيات لذكاء الاصطناعى وتطوير نظام الأندرويد، ومعلومات عن منصة الألعاب الجديدة Google Stadia، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات المنتظر عن المؤتمر كما يلى:- ماهو مؤتمر Google I/O؟
هو مؤتمر سنوى تعقده جوجل للمطورين، والذى ستكشف خلاله عن أحدث ما وصلت إليه من تطوير نظام الأندرويد وتطبيقاته، فضلا عن أحدث تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعى والتحديثات الجديدة لخدماتها الحالية.- موعد المؤتمر
من المنتظر أن ينعقد المؤتمر يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل، ولمدة 3 أيام، على أن ينتهى يوم الخميس 9 مايو، وستجرى فعالياته فى Shoreline Amphitheatre بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومن المنتظر أن يبدأ الحدث الرئيسى للمؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة، أو الـ 7 مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم بثه عبر قناة جوجل على يوتيوب.ما الذى ستكشف عنه جوجل خلال فعاليات مؤتمرها:
لم تكشف جوجل رسميًا حتى الآن عن المنتجات التى ستطلقها خلال فعاليات مؤتمرها المقبل، لكن الكثير من التسريبات أشارت إلى أنه من المنتظر أن تكشف جوجل عن تحديثAndroid Q، وهاتفى Pixel 3a و Pixel 3a XL، ومنصة Google Stadia.
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