شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. إصلاح مشكلة عدم عمل اختصارات لوحة المفاتيح على الـword والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - قم بفتح برنامج الـ Word ، ثم توجه إلى قائمة File واضغط عليها.

- اختر من القائمة خيار Options.

- اختر بعد ذلك خيار Customize Ribbon، ومن الجانب الآخر اضغط على اختصارات لوحة المفاتيح Keyboard shortcut ونضغط على Customize .

- ستظهر نافذة جديدة، والتى يمكن خلالها إضافة الاختصارات المطلوبة من خلال الخطوات التالية:

-من قائمة Commands اختر الاختصار Edit Copy الخاص بالنسخ واضغط عليه.

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- قم بعد ذلك بكتابة الاختصار المطلوب وليكن CTR +C وذلك داخل مربع Press new shortcut key .

-اضغط للحفظ على Assign.

- نكرر هذه العملية مع خيارات Edit CUT للقص، وEdit past للنسخ، وEditSellectAll لتحديد الكل، وهكذا.

- وبالمثل فى حالة Undo) Ctrl+Z)