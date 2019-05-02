تكنولوجيا: بالخطوات.. إصلاح مشكلة عدم عمل اختصارات لوحة المفاتيح على الـword

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - قم بفتح برنامج الـ Word ، ثم توجه إلى قائمة File واضغط عليها.
- اختر من القائمة خيار Options.
- اختر بعد ذلك خيار Customize Ribbon، ومن الجانب الآخر اضغط على اختصارات لوحة المفاتيح Keyboard shortcut ونضغط على Customize .
- ستظهر نافذة جديدة، والتى يمكن خلالها إضافة الاختصارات المطلوبة من خلال الخطوات التالية:
-من قائمة Commands اختر الاختصار Edit Copy الخاص بالنسخ واضغط عليه.
- قم بعد ذلك بكتابة الاختصار المطلوب وليكن CTR +C وذلك داخل مربع Press new shortcut key .
-اضغط للحفظ على Assign.
- نكرر هذه العملية مع خيارات Edit CUT للقص، وEdit past للنسخ، وEditSellectAll لتحديد الكل، وهكذا.
- وبالمثل فى حالة Undo) Ctrl+Z)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.